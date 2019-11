Rechtsextremisten drohen Cem Özdemir mit Ermordung

Die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitierten am Samstag aus Droh-Mails der Gruppierung „Atomwaffen Division Deutschland“ (AWD) an die beiden Politiker. „Zurzeit sind wir am Planen, wie und wann wir Sie hinrichten werden, bei der nächsten öffentlichen Kundgebung? Oder werden Sie von uns vor Ihrem Wohnort abgefangen?“, hieß es demnach in dem Schreiben, das an Özdemir ging. An Roth schrieb die Gruppe: „Sie sind zurzeit Platz zwei auf unserer Abschussliste.“