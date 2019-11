Kamin des Fernheizwerks wird meterweise abgerissen

In der Vorwoche wurde zunächst die Kunstverkleidung an der Spitze in 85 Meter Höhe entfernt. Jetzt sind die Schamott- und Betonteile dran. Über eine eigens konstruierte Hebebühne arbeiten sich die Spezialisten der Porr von oben nach unten. Dabei werden die Brocken im Innenbereich des Schlotes abgeworfen.