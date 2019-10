47.000 SMS in 2 Monaten: Freund in Tod getrieben

Er hatte seinen Abschluss an der Uni sprichwörtlich bereits in der Tasche, sollte an diesem Tag sein Abschlusszeugnis entgegennehmen. Doch erhalten sollte es der 22 Jahre US-Amerikaner Alexander Urtula nie, denn kurz vor der Verleihung stürzte sich der Biologie-Student von einem Parkhausdach in die Tiefe. Bis zuletzt war seine Freundin, die 21 Jahre alte Südkoreanerin Inyoung You, an seiner Seite, jedoch nicht, um das Vorhaben des 22-Jährigen zu verhindern. Vielmehr soll sie die treibende Kraft gewesen sein, die den jungen Mann in den Tod trieb.