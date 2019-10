Längster Menschenzahn der Welt gezogen

„Er war unglaublich lang“

Bereits die Röntgenaufnahmen des Patienten hätten den Zahnarzt Großes erwarten lassen. „Er war unglaublich lang. Das war schon erstaunlich“, wird der Mediziner in Medienberichten zitiert. Doch was er in der Folge im Zuge einer aufwendigen Operation aus dem Kiefer des Patienten ans Tageslicht beförderte, sollte schlussendlich sämtliche bislang aufgestellten Rekorde übertreffen und zu einem Eintrag ins „Guinness-Buch der Rekorde“ führen. Denn der Eckzahn des Patienten misst stattliche 37,2 Millimeter (!) - ein wahrer Dentin-Riese also.