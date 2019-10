Vorsicht! Düstere Einbrecher haben wieder Saison

Im Vorjahr nur zwölf Coups in Tirol

In der polizeilichen Statistik als Dämmerungseinbrüche gewertet werden Coups, die sich in der Zeit zwischen dem 1. November und 31. Jänner ereignen. Das verstärkte Vorgehen gegen diese Tätergruppe zeigte zuletzt große Wirkung. So wurden etwa in der Vorjahressaison in Tirol nur zwölf derartige Einbrüche in Wohnungen oder Häuser verzeichnet. „Das war ein Tiefstwert“, betont Seewald. Bei einigen blieb es nur beim Versuch. Zum Vergleich: 2015/16 wies die Statistik noch 90 Dämmerungscoups auf.