Bauarbeiter findet toten Mann (61) in Bachbett

Ein 61-Jähriger ist am Montag von einem Bauarbeiter tot in einem Bachbett im obersteirischen Traboch (Bezirk Leoben) gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Gewalttat vor. Da die Todesursache aber nicht klar ist, wurde eine Obduktion angeordnet. Die Leiche wurde gegen 8.20 Uhr im Veitscherbach entdeckt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 61-Jährige einen Tag zuvor noch in einem nahe gelegenen Lokal gesehen wurde. Ein Unfall oder ein medizinischer Notfall mit tödlichem Ausgang liegen nahe.