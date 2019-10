Das Ringen um die Lustbarkeitssteuer

Im Mai hat der Landtag eine Änderung des Lustbarkeitsgesetzes beschlossen, quasi ein Formalakt, um das Landesrecht an das Finanzausgleichsgesetz anzupassen. Neu ist dadurch, dass Theater, die von Bund, Land oder Gemeinde regelmäßige Förderungen beziehen, von dieser Abgabe befreit werden. Für die Veranstalter ist dies durchaus erfreulich, da für sie in der Folge Kosten wegfallen. Wobei in einigen Orten schon zuvor auf die Einhebung verzichtet wurde. In St. Margarethen stellt sich nach Ende der heurigen Saison allerdings die Frage, ob diese Befreiung auch für die Oper im Steinbruch Gültigkeit hat. Die Gemeinde hat jedoch Bedenken, besonders was die Definition von Theater anbelangt.