AfD-Chef: „Grüne ruinieren Deutschland“

AfD-Rekordergebnisse im Osten

Die Landtagswahl in Thüringen beendete das deutsche Wahljahr 2019, in dem es vier Landtagswahlen - darunter drei in Ostdeutschland - sowie die Europawahl gab. Die AfD erreichte bei den drei Landtagswahlen im Osten Rekordergebnisse: 27,5 Prozent in Sachsen, 23,5 Prozent in Brandenburg und nun 23,4 Prozent in Thüringen.