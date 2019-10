Thiem: „Stimmung war Riesen-Grund für den Sieg“

„Jedes Turnier für sich, also Kitzbühel und Wien, ist etwas so Besonderes, dass ich nicht an die Kombination denke“, erklärte der zweifache French-Open-Finalist. Dass das Match gegen Matteo Berrettini von der Papierform her vielleicht das vorweggenommene Finale war, möchte er nicht so bewerten. „Das kann man nie so sagen. Morgen wird auf jeden Fall ein komplett anderes Match, weil beide (also Final-Gegner Schwartzman oder Monfils, Anm.) völlig anders spielen. Ich muss wieder voll da sein. Jedes Finale ist eine besondere Chance, jeder ATP-Titel etwas ganz Besonderes.“