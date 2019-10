Domingo an Wiener Staatsoper stürmisch gefeiert

Placido Domingo wird derzeit von den Geistern seiner Vergangenheit heimgesucht - in der Wiener Staatsoper am Freitag aber einzig in der Rolle des ruchlosen Macbeth. Für den mit MeToo-Vorwürfen konfrontierten Bühnenstar, der zuletzt von der New Yorker Met seinen Rückzug erklärt und erst Anfang Oktober sein Amt als Generaldirektor in LA niedergelegt hatte, ist Wien neben Salzburg ein Refugium. Nach seinem ausverkauften Hausdebüt in der Titelpartie von Verdis Shakespeare-Adaption gab es für Domingo vom Publikum den größten Strauß und den längsten Applaus. Das Ehrenmitglied der Staatsoper sah sich demonstrativer Unterstützung seiner Fans gegenüber.