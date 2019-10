Lenkerin stirbt bei Frontalkollision mit Porsche

Ein Verkehrsunfall in Enns hat am Freitagabend einen tödlichen Ausgang genommen. Auf der B309 stießen um 19.35 Uhr zwei Pkw aus bisher ungeklärter Ursache frontal gegeneinander. Die 48-jährige Lenkerin des Renault Clio wurde in diesem eingeklemmt und verstarb trotz notärztlicher Erstversorgung noch an der Unfallstelle. Der 60-jährige Lenker des Porsche Cayenne wurde verletzt ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert.