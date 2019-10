Illegale auf Autobahnparkplatz aufgetaucht

Eine Streife der Autobahnpolizei Anif machte sich auf den Weg. Bei den vier Männern, die um 22 Uhr noch am Parkplatz waren, handelte es sich um Afghanen. Sie wollen in Österreich um Asyl ansuchen. Die vier hatten keine Pässe oder andere gültige Reisedokumente dabei. Sie erzählten, sie seien von einem Lkw-Lenker, einem Schlepper, von Serbien nach Österreich gebracht worden. Die vier wurden vorerst in Schubhaft genommen und befinden sich jetzt im Polizeigefangenhaus in der Alpenstraße in Salzburg.