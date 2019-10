„Sieg Hail“: FDP korrigiert in Clip Nazi-Graffitis

Die FDP hat einen Clip veröffentlicht, in dem menschenverachtende Graffitis rechtschreiblich korrigiert werden. So wird etwa „Sieg Hail“ an einer Betonwand orthografisch auf „Sieg Heil“ ausgebessert. „Nie war Bildung wichtiger als heute“, schrieb die Partei, die sich mit dem Spot eigentlich für eine bessere Bildungspolitik einsetzen will. Stattdessen kassiert sie einen gewaltigen Shitstorm.