Erasmus-Besuch in Zams: Klimasorge auf Schwedisch

Stolz auf Greta Thunberg

„Wir sind auf Greta Thunberg stolz“, sagt die gleichaltrige Ida Lingtell, „die Jugend in Schweden sorgt sich sehr um die Umwelt“. Man sei mit der Entwicklung zufrieden, die Mobilität auf einem guten Weg hin zu den Öffis, die Windenergie sei im Aufbau. Obwohl Schweden bis 2045 Co2-neutral werden will, zeigen die Tiroler Gletscher unbestritten, dass es fünf vor zwölf ist. Zum Beispiel der Kaunertaler Gletscher, der Ziel einer Exkursion in Begleitung eines Glaziologen war. Weitere Exkursionen, Wanderungen und Vorträge schaffen zusätzliche Grundlagen zur fächerübergreifenden Problemerörterung.