Neuer Asterix-Band: Die spinnen, die Teenager!

Was macht den anhaltenden Erfolg von Asterix aus?

Aber was macht den Erfolg des rebellischen Dorfbewohners denn nun 60 Jahre nach der Erstveröffentlichung aus? Auch das Autorenduo Jean-Yves Ferri und Didier Conrad kann sich im Gespräch mit krone.at (siehe auch Video oben) keinen Reim darauf machen, was das Geheimnis des Erfolgs von Asterix, Obelix & Co. jetzt denn wirklich ist. Dabei müssten es doch gerade die beiden Franzosen wissen, sind sie doch nicht nur die Asterix-Erben von Uderzo und Goscinny - „Die Tochter des Vercingetorix“ ist ihr viertes Gemeinschaftswerk -, sondern noch dazu beide der gleiche Jahrgang wie Asterix.