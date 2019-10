FPÖ verliert Fördergelder und Prestige-Sitzplatz

Mit dem Einzug von Philippa Strache als „wilde“ Abgeordnete ohne FPÖ-Klubzugehörigkeit in den Nationalrat verlieren die Freiheitlichen Fördermittel und einen der prestigeträchtigen Sitzplätze in der ersten Reihe. Strache selbst wird hinter den SPÖ-Mandataren in der letzten Reihe im Plenarsaal Platz nehmen.