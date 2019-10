Geld sparen - mit diesen Tipps klappt’s!

Ein weiterer wichtiger Posten, der hier im Blick behalten werden kann, ist das eigene Auto. In Österreich wird es nach wie vor mit einem Stück Lebensqualität in Verbindung gebracht. Aus dem Grund stehen viele einer Einsparung in dem Bereich zunächst ablehnend gegenüber. In der Praxis lohnt es sich jedoch, auch hier Einsparungen vorzunehmen. In einer Zeit, in der die Spritpreise immer weiter steigen, lohnt sich zunächst der Blick auf ein sorgsames Haushalten mit dem Kraftstoff. Hier gelangen Sie zum Ratgeber, der die wichtigsten Tipps für sparsames Fahren noch einmal zusammenfasst.



Wem es gelingt, mit weniger Kraftstoff die gleiche Strecke zurückzulegen, der kann bereits eine Einsparung verbuchen, die mit keinen bewussten Einschränkungen verbunden ist. Ebenso gut ist dies beim Blick auf die Versicherung des Wagens möglich. Hierbei handelt es sich um eine Branche mit sehr dynamischen Preisen, bei der es sich umso mehr lohnt, einen Vergleich in die Wege zu leiten. Doch nicht nur die Unterschiede zwischen den Versicherern lassen sich im eigenen Sinne nutzen. Zudem ist es möglich, den individuellen Vertrag dafür einzusetzen. Darin wird zunächst angegeben, wie viele Kilometer pro Jahr mit dem Wagen zurückgelegt werden und ob dieser in der Zwischenzeit sicher untergestellt werden kann. Wer sich hier bewusst macht, welche Faktoren einen positiven Einfluss auf die laufenden Kosten haben können, sichert sich damit einen weiteren wirtschaftlichen Vorteil.