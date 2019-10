Herzogin Kate zeigt, was im Tuk-Tuk passiert ist

Nachdem sie in ihrer glamourös glitzernden Robe in die Rikscha gestiegen ist und neben Prinz William Platz genommen hatte, erklärte Herzogin Kate in dem Video fröhlich in sich reinkichernd: „Das ist so lustig.“ Sie und die Nummer zwei in der britischen Thronfolge amüsierten sich sichtlich über das ungewöhnliche Gefährt.