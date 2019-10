Unbekannter begrapscht Schüler (13) in Waldstück

Der 13-Jährige aus Weißenbach war am Samstag gegen 11 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von Weißenbach kommend Richtung Bad Ischl unterwegs. In einem Waldstück im Gemeindegebiet von Steinbach am Attersee wollte er umdrehen. In diesem Moment traf er auf einen ihm unbekannten Mann.