Eine ganz linke Nummer der Bullen

Ein weiterer großer Vorteil sind zudem die ruhenden Bälle. „Natürlich macht sich das bei Standards bezahlt“, bestätigt der 33-Jährige Jung-Papa. Die Zahlen in dieser Saison untermauern seine Aussage. So erzielten die Bullen, die in den letzten zwei Jahren bei Offensiv-Standards nur selten glänzen konnten, bereits sieben Liga-Treffer nach Eckbällen oder Freistößen.