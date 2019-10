Mehr als 400 tote Fische nach Wasserverunreinigung

Mehr als 400 Fische sind nach einer Verunreinigung des Oberfladnitzbaches im Gemeindegebiet von Thannhausen im oststeirischen Bezirk Weiz am Donnerstag verendet. Die Polizei entnahm Wasserproben und analysiert die Ursache. An der Bezirkshauptmannschaft Weiz wird davon ausgegangen, dass die Verunreinigung in unmittelbarer Nähe des Baches bewusst eingeleitet wurde.