Alte Transparente werden zu Rucksäcken und Taschen

Bayerischer Rundfunk macht so einzigartige Gast-Geschenke

Wo die Stücke erhältlich sind? Unter anderem in der Edelwerkstatt in Linz, bei Raumkleid in Wels, dazu auch bei Skanbo direkt. Auch die Kunden der Welser werden kreativ: Beim Bayerischen Rundfunk erhält jeder Star-Gast der Sendung Blickpunkt Sport ein Accessoire aus der upgecycelten Kollektion.