Capitals vs. Innsbruck: Spannung bis zum Schluss

„Dass die Innsbrucker so oft erst am Ende verlieren, zeigt auch, dass sie vieles richtigmachen. Das kann sich auch sehr schnell drehen“, hatte Caps-Coach Dave Cameron zuletzt gewarnt. Und er sollte recht behalten! Immerhin hatten die Haie bis dato alle fünf Partien nur um ein Tor verloren. Gegen Znaim im letzten Drittel, gegen den KAC in den Schlusssekunden, gegen Dornbirn, Fehervar und eben die Caps den entscheidenden Treffer erst in der Overtime kassiert …