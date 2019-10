Neues Zentrum ebnet Jugendlichen Weg zur Technik

Für Jugendliche ab 12 Jahren

Keine Barrieren, lautet die Devise im CoSA. Anfassen ist immer und überall erlaubt, Mitmachen erst recht. Jugendliche ab 12 Jahren sollen so für die Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik gewonnen werden. In diesen Fächern steigt der Bedarf an Fachkräften immer weiter. Außerdem wird eine Lücke in der Museumslandschaft zwischen dem Kindermuseum und jenen für Erwachsene geschlossen.