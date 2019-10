Angst vor Kurden-Türken-Konflikt in Linz

Wilde Szenen in der Linzer Innenstadt sind auf einem Video, das derzeit in Sozialen Netzwerken kursiert, zu sehen. Kurden hatten an diesem Tag eine Demo in der Linzer Innenstadt angemeldet, dürften dann mit „nationalen Türken“ in Streit geraten sein. Der Konflikt endete mit Schlägen und Fußtritten, die Polizei beruhigte. „Hierbei handelt es sich ganz klar um einen ausländischen Aggressions- und Gewaltimport, den niemand wollen kann“, sagt FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml.