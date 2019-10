Alltag für viele Familien nicht mehr leistbar

22.000 Kinder unter 19 Jahren leben in Salzburg unter der Armutsgrenze oder sind armutsgefährdet. Das Land liegt damit bei Kinderarmut im Bundesländervergleich an zweiter Stelle. Für die Präsidentin der Salzburger Volkshilfe, Ingrid Riezler-Kainzner, jedoch kein Wunder: „Die Mieten sind bei uns im Vergleich zum Einkommen sehr hoch.“ Oft bleibt Kinderarmut laut der Geschäftsführerin der Salzburger Kinderfreunde Vera Schlager unentdeckt. Schlager ist täglich damit konfrontiert. „Für die Kinder bedeutet ein Leben unter oder an der Armutsgrenze einen Einschnitt in das tägliche Leben“, weiß Schlager, die auch in der Armutskonferenz engagiert ist.