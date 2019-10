Zum 80. Jubiläum so viel Preisgeld wie nie zuvor

Doppelt so viel als im Weltcup üblich

Damit ist das Hahnenkamm-Rennen-Preisgeld beinahe doppelt so hoch, wie im Alpinen Weltcup üblich. Im Vergleich: In Wengen in der Schweiz wurden heuer für die drei Bewerbe in Summe für die Bestplatzierten knapp 330.000 Euro ausgeschüttet. Preisgelder erhalten die ersten 30 Platzierten. Zusätzlich gibt es in Kitzbühel noch für das Internationale Junior Race 20.000 Euro für die Teamförderung.