Hai frisst Artgenossen vor Augen von Zoo-Besuchern

Weiterer Ochsenhai wurde in Sicherheit gebracht

Der Zoo weiß nicht, warum das größere Exemplar so aggressiv reagierte. „Die Schwarzspitzen-Riffhaie leben seit Jahren in Harmonie mit anderen Haiarten“, erklärt ein Mitarbeiter unter dem Twitter-Beitrag des Besuchers, gibt jedoch zu bedenken: „Sie bleiben Raubtiere.“ Eine Möglichkeit sei, dass der Ochsenhai krank gewesen sei und deshalb von seinem Artgenossen gefressen wurde. Mehr Verluste will der Zoo jedoch nicht hinnehmen: „Vorsorglich wurde der zweite Ochsenhai in einem anderen Aquarium untergebracht“, heißt es in dem Kommentar.