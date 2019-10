Absolutes Rauchverbot in Lokalen endgültig fix

Umweltstadträtin: „Höchst an der Zeit“

Wiens Umweltstadträtin Sima begrüßte die Ablehnung des VfGH, bei der Nacht-Gastronomie Ausnahmen vom generellen Rauchverbot zu machen. Dies sei „logisch und konsequent“. Sima zufolge gehe es um die Gesundheit der Menschen, „und es ist höchst an der Zeit, dass das generelle Rauchverbot in Österreich endlich in allen Lokalen - ohne Ausnahmen - umgesetzt wird. Österreich war der Aschenbecher Europas und damit ist nun Schluss.“ Sie kündigte strenge Kontrollen des Marktamts und der Gruppe Sofortmaßnahmen in Wien an.