21-Jähriger attackierte auf Ball zwei Polizisten

In Yspertal (Bezirk Melk) ist am Sonntag in den Morgenstunden ein rabiater Ballbesucher vorübergehend festgenommen worden. Der 21-jährigeOberösterreichersoll einen anderen jungen Mann (18) und in der Folge zwei Uniformierte attackiert haben. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte er noch vier Stunden später 1,62 Promille.