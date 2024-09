Junger Mopedfahrer wurde von Pkw-Lenker übersehen

Ein 60-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Braunau fuhr am Freitag um 12.40 Uhr mit seinem PKW im Gemeindegebiet Lengau auf der Ehreneckerstraße von Friedburg kommend in Richtung Lengau. Bei der Kreuzung mit der L 1044 wollte er diese geradeaus in Richtung Lengau überqueren. Aufgrund des Vorrangzeichens „Vorrang geben“ hielt er seinen PKW an der Kreuzung fast an und nachdem er keinen Querverkehr sehen konnte, fuhr er in die Kreuzung ein.