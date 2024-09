Bis zu 20 Jahre Haft für den AMS-Messerdroher

Immer wieder Übergriffe beim AMS

Laut AMS-Chefin Iris Schmidt gibt es immer wieder Übergriffe in verbaler Form auf die Mitarbeiter. Diese werden dafür extra geschult. Man habe dafür auch Verständnis, weil die Kunden oft in Ausnahmesituationen sind, aus dem Arbeitsmarkt fallen oder nicht mehr ins Berufsleben zurückfinden, dazu kämen dadurch entstehende Probleme finanzieller Art und auch im privaten Umfeld: „Es gibt auch ein internes Kriseninterventionsteam, falls mal was Ärgeres passiert. Und Klienten, wie der in Gmunden, die problematisch sind, werden meist von Abteilungsleitern und Vizes betreut, wie auch in diesem Fall.“