Sozialhilfeausgaben für Nicht-Österreicher steigen

„Sozialhilfe muss Auffangnetz für unsere Bürger sein“

Raml: „Das können und wollen wir uns nicht leisten. Das Steuergeld der Linzer soll in erster Linie notleidenden Landsleuten zugutekommen. Die Sozialhilfe muss ein Auffangnetz für unsere Bürger in Not sein, kein Einfallstor für illegale Wirtschaftsmigration. Die Linzer SPÖ spricht immer von Willkommenskultur, ich fordere meinerseits eine Integrations- und Leistungskultur ein.“