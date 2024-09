„Leute, geht’s besser noch nicht in die Berge“

Schifffahrt weiter eingeschränkt

An den Seen zieht sich das Wasser der vergangenen Tage nur langsam zurück. Um Schäden durch Wellen am Uferbereich und Gebäuden zu verhindern, hat die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck bis 21. September, 12 Uhr, ein Schifffahrtsverbot am Attersee verhängt.