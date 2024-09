Kletterer stürzte am Traunstein 25 Meter tief ab

Ein 51-jähriger, englischer Staatsangehöriger unternahm am Donnerstag mit einer 52-Jährigen aus Deutschland eine Klettertour am Traunstein. Da sie zum ersten Mal gemeinsam klettern wollten, planten sie die Kletterroute „Gmundnerweg“ und den darauffolgenden „Südwestgrat“ am Traunstein. Beide waren geeignet ausgerüstet und der Kletterschwierigkeit ausreichend gewachsen.