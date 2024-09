Auf Flucht vor Polizei mit Auto frontal gegen Baum

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall, nachdem sich ein Lenker aus dem Bezirk Perg einer Anhaltung durch die Polizei entzogen hatte. Der 49-Jährige sollte um 23.16 Uhr in Saxen einer Verkehrskontrolle durch die Polizei unterzogen werden. Die Beamten führten auf der B3 Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Nachdem der Lenker das Anhaltezeichen mittels rotem Leuchtkegel wahrgenommen hatte, bog dieser vor den Polizeibediensteten links in Richtung des Ortszentrums Saxen ab und beschleunigte sein Fahrzeug.



Mehrere Kilometer lange Nachfahrt

Die Nachfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht erfolgte über mehrere Kilometer weiter durch das Ortsgebiet Klam in Richtung Baumgartenberg. Im Kreuzungsbereich Sperken war aufgrund eines Hangrutsches die Fahrbahn in Richtung Baumgartenberg gesperrt. Der Lenker raste in diesem Kreuzungsbereich an der Absperrung vorbei.



Zufällig kam ein Arzt vorbei

Im Anschluss kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Beamten trafen unmittelbar nach dem Verkehrsunfall an der Unfallstelle ein. Zeitgleich traf ein Arzt zufällig an der Unfallstelle ein und übernahm die Erste Hilfe-Maßnahmen. Der Unfalllenker wurde von der Rettung und dem Notarztteam mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkovortest ergab einen positiven Wert. Der Lenker wird wegen mehreren Übertretungen bei der BH Perg angezeigt.