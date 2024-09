Boxer aus Linz auf den Spuren von Rocky Balboa

„Zu oft gehört“

Nur mit dem legendären Titelsong des Films kann Oshodin nicht mehr so viel anfangen. „Den hab’ ich so oft gehört, dass ich ihn nicht mehr hören kann“, lacht der Linzer, der nun auch am Samstag in Wien auf den Spuren von Rocky Balboa wandelt und erstmals im TV beim Battle in the Ballroom (18 Uhr, live auf ORF Sport +) seinen großen Auftritt haben wird. „Ich habe durch Promotor und Trainer Henry Lewis die Möglichkeit bekommen. Er kennt mich schon länger, er bewundert meinen Ehrgeiz und dass ich immer so hart gearbeitet habe“, so der Personal Trainer, der betont: „Wenn man ein Boxer ist, in dem man keine Zukunft sieht, dann schafft man es nichts ins Fernsehen!“ Sein Gegner: Zoltan Szabo, ein erfahrener Boxer aus Ungarn.