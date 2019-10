Jeder Dritte macht keine Mittagspause

Mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer macht zu Mittag entweder gar keine Pause oder „verputzt“ nur schnell einen Snack vorm Bildschirm. Sieben Prozent gaben bei einer aktuellen Umfrage von karriere.at in Linz an, dass sie „viel zu viel zu tun“ hätten. 63 Prozent wollen in der Mittagspause abschalten.