Großes Tauziehen um Krippenplätze im Grazer Umland

Geld für Kinder in anderen Gemeinden

100.000 Euro nimmt die Gemeinde nun in die Hand, um die Betreuung an Umlandgemeinden wie Söding oder die Stadt Graz auszulagern. 100.000 Euro - so viel kostet der Betrieb der Krippe für ein Jahr. Eine weitere Gruppe ist finanziell nicht drinnen. Das Tagesmütter-Angebot soll als Alternative weiter ausgebaut werden, weil es um einiges günstiger ist.