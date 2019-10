Ungewissheit ist für Köstendorfer schlimm

„Notfalls muss Projekt zurück an den Start“

Jetzt muss man in Köstendorf nach vorne schauen, doch der Ton wird deutlich rauer. „Wenn unsere Vorschläge und Varianten nicht gehört werden und es doch eine Deponie in unserer Gemeinde geplant wird, dann kann ich nur sagen: Das ganze Projekt muss zurück an den Start und vielleicht auch in einer abgespeckten Form auf der Bestandsstrecke umgesetzt werden“, so Wagner.