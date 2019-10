Fürstenfeld kämpft ums Rampenlicht

Einen weiten Weg hat Flavio Priulla auf sich genommen. Aus dem weit entfernten Trapani im Westen Siziliens machte sich der Basketball-Trainer, der am „Stiefel“ zwei Meisterschaften und zwei Cup-Pokale (zweite und dritte Liga) gewonnen hatte, auf zu den Fürstenfeld Panthers. „Vor Jahren war ich einmal bei einem U17-Event in Oberwart, Oberwarts Parker hat mit mir einst in Italien gearbeitet, so kam der Kontakt zustande“, erzählt der Sizilianer, der sich im oststeirischen Thermenland wohl fühlt. „Klar vermisse ich meine Familie und das Meer, das ich daheim vor der Haustür habe. Aber man lebt gut in Fürstenfeld. Der Trainerjob in Italien ist ein hartes Brot. Die Aufgabe hier in Fürstenfeld ist der richtige Weg, mich weiter zu entwickeln“, sagt der Coach bei seiner ersten Station im Ausland.