Dreifache Karambolage in Salzburg-Lehen

Drei Pkws kollidierten am Mittwoch in Salzburg-Lehen miteinander. Ein 26-jähriger PKW-Lenker im Salzburger Stadtteil Lehen war zuvor auf einen PKW einer 71-jährigen Frau aus Hallwang aufgefahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde ihr Pkw daraufhin auf das Auto einer 63-jährigen Salzburgerin geschoben. Am Pkw des 26-jährigen Mannes aus Salzburg entstand ein Totalschaden. Auch die Fahrzeuge der beiden Frauen wurden schwer beschädigt. Zwei Männer aus Salzburg, die im Auto des 26-Jährigen saßen, erlitten leichte leichte Verletzungen und wurden in das LKH-Salzburggebracht. Die beiden Lenkerinnen wurden vor Ort durch das RK medizinisch versorgt.