Liebeskrise bei Ashton Kutcher und Mila Kunis

Bislang hat Ashton Kutcher nicht zu den Enthüllungen seiner Ex-Frau Stellung genommen. Lediglich auf Twitter nahm der „Two and a Half Men“-Star Bezug auf das, was Demi Moore über ihn geschrieben hatte. „Ich wollte einen wirklich bissigen Tweet absetzen. Dann sah ich meinen Sohn, meine Tochter und meine Frau und löschte ihn“, so der Frauenschwarm. In einem weiteren Post schrieb er: „Wer die Wahrheit wissen will: Kontaktiert mich!“ und teilte dazu eine Handynummer.