„Bin die Erste mit Größe 44 bei Victoria‘s Secret“

„Größe nicht ändern, um schön zu sein“

„Ich freue mich sehr darüber, dass nun ein junges Mädchen, das vielleicht so aussieht wie ich, Victoria‘s Secret betreten kann und ein Bild von mir an der Wand sieht und sich nicht mehr denkt, ich muss meine Größe ändern, um schön zu sein“, so Cutler. Dies sei ihr größter Traum in Bezug auf diese Partnerschaft.