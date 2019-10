Vorarlbergerin Grabher verliert gegen Kuzmova

Die Vorarlbergerin Julia Grabher ist am Montag in ihrem Auftaktmatch des Damen-Tennis-Turniers „Upper Austria Ladies“ in Linz an der Slowakin Viktoria Kuzmova gescheitert. Die Nummer 214 der Welt verlor beim einzigen WTA-Turnier Österreichs gegen die Ranglisten-53. nach 73 Minuten mit 4:6, 2:6.