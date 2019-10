Gelungene Uraufführung zum musikprotokoll-Finale

Programmierte Instrumente

Zuvor beschäftigte Winfried Ritsch im Kunsthaus sein Ensemble Mécanique, das er für George Antheils „Ballet mécanique“ (Teil der Peter-Kogler-Schau) erschaffen hat, nicht nur mit einer weitergedachten Antheil-Fassung, sondern auch mit neuen Kompositionen von Helmut Kaplan und aus eigener Feder. In seinem Stück, in das er eine Hommage an seinen früh verstorbenen Kollegen Peter Lackner eingewoben hat, bewies Ritsch, dass er sein Ensemble aus programmierten Klavieren und Percussions-Instrumenten bestens im Griff hat.