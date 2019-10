Radikalisierung von Polizeimitarbeiter ignoriert?

Die tödliche Messerattacke in der Polizeipräfektur in Paris sorgt in Frankreich für Entsetzen - und wirft brisante Fragen auf, die auch die Regierung in Erklärungsnot bringen. Jetzt soll untersucht werden, ob Anzeichen einer Radikalisierung des Täters, einem Mitarbeiter des Polizeihauptquartiers, erkennbar waren. Der Angreifer, der vier Menschen mit einem Messer getötet hatte, sei Anhänger einer radikalen Interpretation des Islam gewesen, wie Chefermittler Jean-Francois Ricard bei einer Pressekonferenz in Paris bestätigte. Die Ehefrau des Mannes, der von der Polizei erschossen wurde, befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.