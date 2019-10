Höchststrafe für Syrer ist FPÖ-Chef Hofer zu wenig

„Glaube an euer Gesetz“

Am Donnerstag wurde Yazan A. schließlich am Landesgericht Wiener Neustadt einstimmig zu 15 Jahren Haft wegen Mordes, Störung der Totenruhe, Körperverletzung und sexueller Belästigung verurteilt. Zudem wird der junge Syrer in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. „Ich glaube an euer Gesetz und eure Gerechtigkeit, aber ich bleibe bei meiner Aussage. Ich hab den Mord nicht begangen“, hatte Yazan A. noch in seinen Schlussworten vor Gericht beteuert. „Ich habe genug Scheiße gebaut. Ich bin noch jung, junge Leute machen Fehler. Aber ich hab den Mord nicht begangen.“