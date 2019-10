Erstes Gold für Gastgeber Katar und ein Weltrekord

Nachdem die Latte auf 2,33 m gelegt worden war, strauchelte er jedoch zweimal und hatte beim letzten Versuch alle Augen auf sich gerichtet. Die Latte blieb liegen. Und das tat sie auch bei 2,35 und bei 2,37 m jeweils bei seinem ersten Sprung - das bedeutete Jahresweltbestleistung. Die Konkurrenz konnte nicht mehr nachlegen. Silber ging an Michail Akimenko, Bronze an Ilja Iwanjuk, die beiden Russen traten für das Neutrale Team an (beide persönliche Bestleistung mit 2,35 m). Für Katar war es die zweite Medaille bei der Heim-WM nach Bronze über 400 m Hürden durch Abderrahman Samba.