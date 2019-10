Wirtshaus wurde geplündert

Zeitig ertappt: Am Samstag, gegen 7 Uhr am Morgen, brach ein 21-jähriger St. Pöltner in ein Gasthaus in der Josefstraße ein. Noch im Lokal wurde er von Polizisten der Inspektion Linzer Straße erwischt und vorläufig festgenommen. „Er dürfte die Eingangstür des Betriebs mit einem zuvor aus dem Schanigarten gestohlenen Stuhl eingeschlagen haben“, heißt es von der Polizei. Der mutmaßliche Täter sei amtsbekannt. Er wird außerdem verdächtigt, für acht Sachbeschädigungen an verschiedenen in der Josefstraße geparkten Autos verantwortlich zu sein.